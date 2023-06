80-jarige Harrison Ford pakt bioscopen in met ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’

FilmHij mag dan al wel 80 jaar zijn, maar de Amerikaanse acteur Harrison Ford is al springend, lopend en halfnaakt te zien in de laatste ‘Indiana Jones’-film, ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’. Dat laatste avontuur kan je vanaf vandaag gaan beleven in de Belgische bioscopen. VTM Nieuws sprak met deze levende Hollywoodlegende over zijn allerlaatste avontuur.

Het heeft jaren geduurd, maar eindelijk is hij er: die laatste film in de geliefde ‘Indiana Jones’-franchise. Vanaf vandaag speelt immers ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ in de Belgische bioscoopzalen. Het is een creatie van regisseur James Mangold (vooral bekend van ‘Ford vs. Ferrari’), die zelf werd binnengehaald door Ford nadat regisseur Steven Spielberg er de brui aan gaf na discussies met The Walt Disney Company.

‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ is ondertussen het vijfde deel in de reeks. Vijftien jaar na deel 4, ‘Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull’, zien we Harrison Ford een laatste keer in de befaamde Indiana Jones-outift, compleet met iconische hoed en zweep in de hand.

(lees verder onder de video)

Check hier de trailer van ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’:

Het is 1969, het hoogtepunt van de ruimterace tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Vele wetenschappers aan de Amerikaanse kant hebben een nazistische achtergrond. Indiana Jones (Harrison Ford) heeft zijn zinnen erop gezet om dergelijke naziactiviteiten en intenties aan het licht te brengen in hun zogenaamd wetenschappelijk werk voor de maanlanding. Hierin wordt Jones bijgestaan door zijn peetdochter Helena (Phoebe Waller-Bridge) en zijn oude vriend Sallah (John Rhys-Davies).

Het is de laatste keer dat Ford te zien zal zijn als ‘s werelds bekendste avonturier. Eerder dit jaar maakten Disney en Lucasfilm bekend dat dit het sluitstuk van Indiana Jones’ avontuur zou worden. Maar zou deze film dan écht het einde betekenen van de geliefde franchise? Veel bronnen geloven dat Disney en Lucasfilm plannen hebben met hoofdrolspeelster Waller-Bridge, die de fakkel van haar peetvader zou overnemen. Maar natuurlijk werden die geruchten nog niet bevestigd...

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Hoofdrolspeelster Phoebe Waller-Bridge zou de fakkel van haar filmpeetvader kunnen overnemen in mogelijke nieuwe avonturen. © IMDb

Maak je klaar voor de spectaculaire, laatste reis van Indiana Jones. Een reis door diverse werelden én in de tijd, waarin hij oude vijanden tegen het lijf loopt. ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, vanaf vandaag in de Belgische bioscopen.

LEES OOK.