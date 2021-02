71 miljoen views op amper 24 uur tijd: de eerste trailer van ‘Cruella’ doet het wereldwijd meteen goed

Veelbelovende resultaten

De eerste cijfers zijn dus veelbelovend, maar een plaats in de top vijf wist de trailer van de live-actionremake niet in de wacht te slepen. ‘Avengers: Endgame’ staat namelijk op de eerste én tweede plaats. De eerste trailer was goed voor zo’n 289 miljoen views en de tweede trailer van de film deed het met 268 miljoen views niet veel slechter. ‘Avengers: Infinity War’ staat met zijn 230 miljoen views op de derde plaats. ‘The Lion King’ is er met 224,6 miljoen views dan weer net niet in geslaagd om een podiumplaats te bemachtigen. Last but not least deed ‘Mulan’ het met 175 miljoen views het ook nog heel erg goed.