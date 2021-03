‘365 Days' en ‘Dolittle’ koplopers bij Razzie-nominaties

Slechtste film

Slechtste acteur

Slechtste actrice

Anne Hathaway – ‘The Last Thing He Wanted’ en ‘Roald Dahl’s The Witches’ Katie Holmes – ‘Brahms: The Boy II’ en ‘The Secret: Dare to Dream’ Kate Hudson – ‘Music’ Lauren Lapkus – ‘The Wrong Missy’ Anna-Maria Sieklucka – ‘365 Days’

Slechtste actrice in een bijrol

Slechtste acteur in een bijrol

Chevy Chase – ‘The Very Excellent Mr. Dundee’ Rudy Giuliani (As “Himself”) – ‘Borat, Subsequent Moviefilm’ Shia LaBeouf – ‘The Tax Collector’ Arnold Schwarzenegger – ‘Iron Mask’ Bruce Willis – ‘Breach’, ‘Hard Kill’ en ‘Survive the Night’

Slechtste combinatie

Maria Bakalova & Rudy Giuliani (Yes, That Really IS Rudy Giuliani!) – ‘Borat Subsequent Moviefilm’

Robert Downey Jr. & His Utterly Unconvincing “Welsh” Accent – ‘Doolittle’

Harrison Ford & That Totally Fake-Looking CGI “Dog” – ‘Call of the Wild’

Lauren Lapkus & David Spade – ‘The Wrong Missy’

Adam Sandler & His Grating Simpleton Voice – ‘Hubie Halloween’