35-jarige Carey Mulligan speelt de 21 jaar oudere Edith Pretty in de Netflixfilm ‘The Dig’: hoe rijpere actrices in Hollywood steeds vaker in de vergetelheid raken

FilmJe ouder voordoen dan je bent, is een trend die al eeuwen meegaat, maar in Hollywood dreigt het fenomeen problematisch te worden. Daar worden iets oudere personages steeds vaker gespeeld door actrices die in het echte leven een stuk jonger zijn. In de recente film ‘The Dig’ speelt de 35-jarige Carey Mulligan bijvoorbeeld de rol van de 56-jarige Edith Pretty. Al is het zeker niet de eerste keer dat een rijpere actrice aan de kant wordt geschoven voor een iets jonger en frisser gezicht.