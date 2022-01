3 Belgische actrices zijn genomineerd voor Césars

De Brusselse Virginie Efira is genomineerd in de categorie beste actrice voor haar rol als non in “Benedetta” van Paul Verhoeven. Een andere Belgische actrice, Cécile de France, dingt mee naar de César voor beste bijrol voor ‘Illusions Perdues’ van Xavier Giannoli. De Brusselse Salomé Dewaels maakt dan weer kans om beste vrouwelijke belofte te worden, Ook zij werd genomineerd voor haar rol in “Illusions Perdues”.

Meeste nominaties

‘Benedetta’ is een Frans-Nederlandse film over Benedetta Carlini, een non in de 17de eeuw die intreedt in een Italiaans klooster en een relatie start met een vrouw. De film, gebaseerd op het historische non-fictieboek ‘Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy’ uit 1986 van Judith C. Brown, is genomineerd voor één César Award. Een schril contrast met ‘Elle’, de vorige film die de Nederlandse regisseur in Frankrijk maakte. Die thriller over een vrouw die haar verkrachter opspoort kreeg in 2017 elf nominaties en werd uiteindelijk bekroond als beste Franse film van het jaar.