25 feitjes die je nog niet wist over ‘Titanic’: Kate liet Leo op eerste dag al borst zien “om het ijs te breken”

FILM "Toen Lukas me aansprak op de trein, was ik bang": Eden Dambrine is jongste mannelijke Ensorwin­naar ooit

Vandaag een Ensor voor ‘beste hoofdrol’ in ‘Close’, en gesponsord door modehuis Prada. Morgen misschien een Oscar. Pas 16 jaar, maar de wereld lonkt voor Eden Dambrine. “Ik krijg momenteel veel berichtjes van regisseurs die met me willen werken”, zegt het talent dat door Lukas Dhont op de trein werd opgemerkt. “Over twee weken zitten we samen in Los Angeles. Da’s pas crazy.”

6 februari