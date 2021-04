2 miljoen euro premie voor 2 Vlaamse topfilms per jaar. Het VAF kan dat dànkzij corona: “Door het extra budget uit het relanceplan moeten we zelfs niet besparen op kleine producties”

“Ik moet Jan Verheyen eerst even corrigeren”, zegt Koen Van Bockstal. Verheyen vertelde, met gepaste trots, in Het Laatste Nieuws dat hij voor zijn nieuwe film een miljoen euro steun van het VAF krijgt en dat nooit eerder een film zoveel overheidssteun heeft gekregen. Dat klopt helemaal. Wat niet helemaal klopt, is Verheyens stelling dat het de bedoeling is om films over “historische onderwerpen die in de Belgische geschiedenis hebben plaatsgevonden” mogelijk te maken - kostuumdrama's, zeg maar. Van Bockstal: “De premie is voor alle mogelijke onderwerpen, zolang het maar films worden die minstens 150.000 mensen naar de cinema lokken, met een uitgelezen cast en crew, van een regisseur die zijn of haar strepen heeft verdiend en een internationaal potentieel heeft. Het mag historisch zijn, maar het moét niet.”