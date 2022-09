10 jaar na ‘De Behandeling’ is Geert Van Rampelberg terug in ‘Ritueel’: “Je gaat het toch op een andere manier benaderen”

“Ik ga ieder jaar naar Pukkelpop, maar voor deze editie beperkte mijn rol zich tot het oppikken van mijn dochter na vier dagen feesten. Ik heb dus enkel de ingang gezien. Heb je Arctic Monkeys gehoord? Waren ze goed?”, vraagt Geert Van Rampelberg wanneer we ons installeren voor dit interview. “Ik had er heel graag bij geweest, maar mijn agenda liet het niet toe.” De acteur glimlacht verontschuldigend terwijl hij z’n kopje koffie neerzet - en etaleert zo z’n huizenhoge charme. Haast onbewust, lijkt het wel. Een kwaliteit die hem, naast z’n inherente sérieux, van pas komt in ‘Ritueel’. De nieuwe prent van regisseur Hans Herbots werd een gitzwarte politiethriller, waarbij het Belgische koloniale verleden een belangrijke rol speelt. “Het scenario werd gebaseerd op een boek van de Britse schrijfster Mo Hayder, en ik kan u verzekeren: die vrouw had een bijzonder donkere geest”, vertelt Van Rampelberg. “Maar voor een film is dat natuurlijk een godsgeschenk. Het oorspronkelijke boek speelt zich af in Engeland, maar wij hebben er een Belgisch verhaal van gemaakt. Daarbij komt ook een minder mooie kant van onze geschiedenis in beeld. Of we het nu willen of niet: wat er onder Leopold II allemaal in Congo gebeurt is, heeft nog steeds een invloed op ons. Die gaat véél verder dan we beseffen. Voor mij draait ‘Ritueel’ in de eerste plaats rond keuzes maken: niet alleen die van jezelf, maar ook de manier waarop je met beslissingen uit het verleden omgaat.”