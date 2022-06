Hoe de twee grootste voetbalbobo’s van hun troon tuimelden en nu vijf jaar cel riskeren: Sepp Blatter en Michel Platini staan terecht in Zwitserland

• Wie zijn de twee beklaagden in de rechtszaak?

1. Sepp Blatter. De nu 86-jarige Zwitser was FIFA-voorzitter van 8 juni 1998 tot december 2015. Voorheen was hij zeventien jaar lang secretaris-generaal bij de FIFA, onder preses João Havelange. De Ethische Commissie van de FIFA legde hem in december 2015 eerst een schorsing op van zes jaar, vervolgens nog eentje tot 2028. Blatters gezondheid zou te wensen overlaten. Om die reden houdt de rechtbank alleen zitting in de ochtend. In december 2020 onderging hij een hartoperatie en werd hij een week in kunstmatige coma gehouden.