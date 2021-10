CEO voetbalbond Peter Bossaert na videomeetings met FIFA overtuigd dat plannen tweejaarlijks WK al van tafel zijn: “De FIFA is een stuk tot inkeer gekomen”

FIFATwee videomeetings van de UEFA-lidstaten en de nationale coaches met de FIFA-top deze week hebben de FIFA opnieuw met de neus op de feiten gedrukt: Europa verzet zich tegen een tweejaarlijks WK. “Het voorstel is eigenlijk door de UEFA met de voorhamer gekraakt. En de FIFA lijkt me nu een stuk tot inkeer gekomen”, zegt Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond.

Dinsdag en donderdag waren alle coaches van de Europese nationale ploegen uitgenodigd in een videomeeting van de FIFA-top om naar hun houding te peilen om een WK om de twee jaar te organiseren. Voor de Nations League Final Four begin deze maand hadden ook de teamkapiteins hun zeg mochten doen. Zonder Eden Hazard evenwel, hij gaf in volle voorbereiding op de interlands verstek. Ook de sessie met de bondscoaches deze week bleek geen voltreffer: grote namen als Louis van Gaal van Nederland en Hansi Flick van Duitsland sloegen de uitnodiging af. Roberto Martinez ging wel op de uitnodiging in en vertegenwoordigde het standpunt van de Belgische bond die in lijn ligt met de UEFA.

De UEFA ziet geen brood in de revolutionaire plannen: een communiqué had de nieuwe WK-format vorige maand al met de grond gelijk gemaakt. Dezelfde boodschap kreeg de FIFA-top deze week te horen in een Top Executive Programme (TEP)-meeting van de UEFA-lidstaten, met FIFA-voorzitter Gianni Infantino en hoofd ontwikkeling Arsene Wenger als grote pleitbezorgers van het WK om de twee jaar. Peter Bossaert woonde als CEO van de Belgische voetbalbond de meeting bij.

Volledig scherm Met bondscoach Roberto Martínez. © BELGA

“Het standpunt van de UEFA is nog eens duidelijk gezegd: er is geen plaats voor een tweejaarlijks WK en EK”, aldus Bossaert. “Sportief en financieel is het nadelig voor de Europese landen en het is in de kalender gewoon niet uitvoerbaar. Voor de spelers zou de belasting enorm zijn omdat ze geen enkele zomer nog een lange vakantie hebben. Het FIFA-voorstel is tijdens de meeting eigenlijk met de voorhamer gekraakt.”

Bossaert is overtuigd dat ook bij de FIFA nu doordringt dat het plan in Europa niet haalbaar is: “FIFA lijkt me al een stuk tot inkeer gekomen. Ik denk niet dat ze dit plan nog verder op de spits gaan drijven gezien de tegenstand in Europa zo sterk verenigd is. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel zorgt de FIFA dat iedereen aan boord blijft, ofwel gaan ze de confrontatie aan met een stemming over het plan. Maar die stemming is nu toch van tafel.”

De FIFA hield woensdag zelf een hoge raad. Volgens het Duitse Bild en Der Spiegel floot het eigen FIFA-bestuur Infantino terug om op 20 december een buitengewone vergadering met de 211 lidstaten te houden om over het WK-plan te stemmen. Die stemming zou voor teveel tweedracht zorgen binnen de grote ‘voetbalfamilie’ over de wereld. Wellicht zal het treffen op 20 december nu op een debat over de hervorming van de internationale kalender uitdraaien. Infantino blies deze week ook al minder hoog van de toren over zijn revolutionaire plan: “Ik hoop dat we op 20 december een gemeenschappelijke oplossing zullen vinden. Hoe die eruit zal zien, staat in de sterren geschreven.”

Volgens Bossaert moet de FIFA zich weinig of geen illusies meer maken: “Er bestaat geen oplossing voor een WK om de twee jaar. En zeker niet zoals de FIFA het plan gelanceerd heeft: met oneliners, zonder een voldragen studie over de impact ervan op het ecosysteem van het voetbal en de spelers. De UEFA-weerstand heeft niets te maken met conservatisme. Waarom zouden we een plan steunen dat zowel voor de fans, voor de spelers, voor de clubs en voor de federaties in Europa minder goed is?”

Volledig scherm © Photo News