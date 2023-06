“Gelukkig had ik een helm op”, zegt De Croo. Maar waarom is die niet verplicht? “1 op de 3 dode fietsers zou dan nog leven”

63 procent meer ongevallen met e-steps: hoe goed ken jij de regels? Doe de quiz

Vorig jaar gebeurden er in ons land minstens 1.700 letselongevallen met een e-step. Dat is maar liefst 63 procent meer dan in 2021. “Dat komt omdat mensen de regels onvoldoende kennen”, zegt Vias Institute. Zo blijkt uit een test van het kenniscentrum bij 2.000 weggebruikers, dat 3 op de 10 gebruikers niet weet dat je met een elektrische step niet op het trottoir mag rijden. Hoe goed is jouw kennis van de verkeersregels voor e-steps? Doe de quiz!