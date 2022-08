WECANDANCE: psychedelische trip op het strand van Zeebrugge zonder dat de psychedelische middelen nodig zijn

MuziekMusic. Food. Fashion. In overvloed, maar daarom niet in die volgorde. Garant voor heel wat vrouwelijke aandacht. En dat op het strand van Zeebrugge. Van WECANDANCE kan je veel zeggen, maar niet dat het geen festival zonder smoel is. In de ongezond ogende overdaad aan elektronische muziekfestivals die maar al te graag op de gouden Tomorrowland-trein springen, is dat al heel wat. Of waarom WECANDANCE een blijvertje is. En Adriatique goud is.

Maar liefst 63% van de festivalgangers op WECANDANCE is vrouwelijk, maar wij keken toch vooral naar het dj-collectief Adriatique. Momenteel een van dé tech-house festivalsensaties. ‘t Is te zeggen: we keken naar Adrian Shala. Want zijn boezemvriend, Adrian Schweizer (het is nog een Zwitser ook), die moest verstek geven wegens een oorontsteking. Bovendien stond Adriatique blijkbaar ook dubbel geboekt, waardoor ze niet zoals aanvankelijk aangekondigd op zaterdagavond maar wel zondag van 15u tot 17u ten dans speelden. Om even later ook op Loveland in Amsterdam present te tekenen.

Een beetje ongelukkig: de diepe ambient trip met dikwijls betoverende synths waarin Adriatique je meeneemt, komt beter tot zijn recht wanneer de zon al even onder is. Tomorrowland-gangers die het lang underground-duo in de Atmosphere tent voor Afterlife, het label van Tale of Us, of in het bos op Core zagen, geloven nog steeds dat er zich iets meer maar vooral heel moois tussen hemel en aarde moet bevinden. Wat een sound. Bij elk melodisch intermezzo gaan de handjes omhoog, bij elke drop hoor je een collectieve schreeuw van euforie.

En dat waren er veel. Home onder andere. Of hun remix van On My Knees, een track van Rüfüs Du Sol waarmee ze een recent remixalbum van de onvolprezen Australiërs mochten openen. Consciousness natuurlijk, dé technoplaat van de festivalzomer, van Anyma (soloproject van Tale of Us) en Chris Avantgarde. Turn On The Lights Again, remix van Fred Again en Swedish House Mafia ft. Future. Afsluiten deed Shala met nog een hemelse eigen remix, die van Moth To A Flame van ook Swedish House Mafia. Maar Hey Now van London Grammar had ook zomaar gekund. Rüfüs du Sol en Fred Again zijn dit weekend trouwens te zien op Pukkelpop. Ga dat zien.

Melodische en warme (en warm was het) beats die perfect aansluiten bij het neusje van de zalm dat WECANDANCE ook op vlak van muziek wil serveren. Helemaal conform het thema ‘Just An Illusion’, met dank aan de geregeld psychedelische kleuren die de jongens maar dus vooral de meisjes droegen. Meer psychedelische middelen waren er echt niet nodig. Want vooral in de Labyrinth Club - die volgend jaar best een maatje groter mag hebben - stond de ene na de andere underground-dj geprogrammeerd die willens nillens al even die underground is ontstegen. Alleen op zondag al de Zuid-Afrikaanse Desiree, Lee Burridge, Ben Böhmer, het geregeld vrolijk geschifte Italiaanse collectief Mathame en de Duitse veteraan Stephan Bodzin als afsluiter. Een line up om trots op te zijn.

En ook op de vijf andere podia was het geregeld feest, niet in het minst in een van de twee met rond zeil omspannen domes. Dansen op het zand - instant Ibiza-gevoel. Het Gentse Stavroz nodigde in eentje zijn vrienden uit, wat verder bewees ook Faisal nog steeds een onvervalste funkmaster te zijn. WECANDANCE zet ook graag in op duurzaamheid op vlak van afval en recyclage en er wordt met kwaliteitsvolle lokale foodpartners gewerkt. Anno 2022 lijkt dat - gelukkig maar - steeds meer een evidentie, net zoals het festival met allerhande mode- en cosmeticastandjes op het vlak van, zeker vrouwvriendelijke, beleving hoog scoort. Maar even goed kan je midden op het terrein je skateboard, BMX of padelracket bovenhalen.

En dat op een unieke locatie in Zeebrugge. Als Le Touquet het strand van de Parijzenaars is, dan was Zeebrugge het voorbije weekend en dat daarvoor Antwerp plage. Want ondanks dat je er ook wel geregeld West-Vlaams hoort, is Antwerps toch vooral de voertaal op WECANDANCE. Dat kan je spijtig vinden. Of anders moet je maar denken dat het louter een illusie is.

