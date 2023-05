Waarom u maar beter gewend raakt aan festivals vol artiesten die scoren op sociale media: “Wie de vinger aan de pols wil houden, doet dat via TikTok”

Festivals Like Mike draait voor het eerst solo op Tomorrow­land, Discobaar A Moeder bouwt een meezing­feest­je en Eric Prydz overklast de rest: herbeleef alle hoogtepun­ten van de zevende festival­dag

People of Tomorrow, het is nu of nooit! Het laatste weekend van Tomorrowland is gestart in Boom, en vrijdag zit er alweer op. Nog twee dagen te gaan, en onze reporters volgen alles op de voet. Volg hier alles live mee.