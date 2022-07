Van klassieke pianiste tot de eerste technovrouw op MainStage: deze tien vrouwen moet je horen op Tomorrowland

Festivals Who runs Tomorrowland? Vrouwelijke dj’s. Tot pakweg vijf jaar geleden nog in de minderheid, maar vandaag al wat beter vertegenwoordigd. En terecht. “We zijn aan een opmars bezig”, klinkt het onder meer bij onze Belgische MATTN. “En de belangrijkste evolutie: mensen komen om onze muziek te horen, niet om naar ons te kijken.” Deze tien moet u de komende drie weekends horen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Lees alles over de festivalzomer in on dossier.

MATTN “Nu komen mensen om mijn muziek, niet alleen om naar mij te kijken”

Volledig scherm Paris Hilton stond al samen met MATTN op Tomorrowland. © Joel Hoylaerts / Photo News

Als vrouw in de mannelijke dj-wereld én dan ook nog eens als vrouw van wereld-dj Dimitri Vegas. Anouk Matton (29) kreeg een berg vooroordelen over zich heen toen ze in 2015 - na een jaar in de dj-wereld meedraaien - toen MATTN debuteerde op Tomorrowland. “Vooral toen ik in 2017 op de MainStage mocht spelen”, zegt Anouk die gisteravond het campingfeestje al mocht openen op The Gathering en vandaag alweer optreedt in Spanje. “‘Dat zal wel zijn omdat zij gewoon de vrouw van is’, klonk het. Maar mensen praten toch, dus laat ze maar doen. Wie nadenkt, weet wel dat ze bij Tomorrowland niet zomaar een artiest op de MainStage zetten om iemand een plezier te doen. Als ze niet in mij geloofden en als ik niet keihard gewerkt had aan mijn carrière stond ik daar niet. Punt”, vertelt Anouk die bewees dat ze thuishoorde tussen alle mannen op de MainStage, en daar sindsdien jaarlijks staat. “Het grote verschil met pakweg zeven jaar geleden is dat mensen nu naar me komen om mij te horen spelen, en niet gewoon omdat een vrouwelijke dj leuk is om ‘naar te kijken’. Ik heb een fanbase uitgebouwd die naar mij komt om wie ik ben”, zegt ze. “Ook al blijft de dj-wereld voornamelijk een mannensector, ik ben echt blij dat er meer en meer vrouwelijke dj’s opkomen. Ik kan het iedereen aanraden.”

Dit weekend staat ze voor het eerst als mama op Tomorrowland, van zoontje London (1). “Een groot verschil om nu de puzzel te maken tussen optreden hier en in het buitenland, en thuis bij mijn gezin zijn. Ik leg voortaan ook altijd mijn gsm naast mijn draaitafel, om zeker te zijn dat alles oké gaat thuis (lachje). Maar als ik optreed, voel ik me wel honderd procent Anouk de dj, niet Anouk de mama.”

MATTN: 17/7 op de MainStage, 24 en 31/7 in The Library

Amber Broos “Amper 19 en droom komt al uit”

Volledig scherm Amber Broos © Amber Broos

De jongste tussen alle dj’s. Amber Broos debuteert dit weekend in Boom en leeft daar haar hele - jonge - leven al naartoe. “Van mijn dertiende al ben ik bezig als dj”, vertelt ze. “Mijn papa, Joeri, is zelf al jaren dj en heeft een eigen dj-school. Na schooltijd kon ik dus gewoon altijd oefenen, heel handig (lachje). En dan ontstaat die droom: ooit wil ik op Tomorrowland staan. Dat die droom nu al uitkomt, is echt onwezenlijk. Ik heb er superveel zin in, ik ga keihard genieten.” Haar genre? Techno en tech house, met Amelie Lens en Charlotte de Witte als haar grote voorbeelden. Intussen draait ze overal in ons land, volgende maand zelfs op Ushuaïa op Ibiza met Paul Kalkbrenner, en heeft ze met UNTZ een eigen programma op Studio Brussel. “Dat programma is er trouwens gekomen nadat ik op m’n 16de gereageerd had op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de dj-wereld”, zegt Amber die naast haar dj-carrière ook nog Communicatiewetenschappen studeert. “Het is een positieve evolutie dat vrouwelijke dj’s de laatste jaren aan een opmars bezig zijn. Ze zijn rolmodellen voor beginnende dj’s en tonen aan dat gender geen struikelblok hoeft te zijn.”

Amber Broos: 17 en 24/7 op de Freedom Stage, 21 en 28/7 op The Gathering.

Charlotte de Witte: eerste technovrouw op MainStage

Volledig scherm Charlotte De Witte © Marie Wynants

Ze is verkozen tot beste techno-dj ter wereld. In een lijst waar ook mannen meedingen. Hét voorbeeld dat vrouwen dus wel degelijk succes oogsten als dj. En daar had deze Gentse veel voor over. Op haar 17de begon ze als Raving George. Een verhullende artiestennaam zodat ze niet zou afgerekend worden op haar geslacht en beoordeeld zou worden op haar uiterlijk, maar gewoon zou kunnen doorbreken als zichzelf. Intussen is dat gelukt en gaat ze door het leven onder haar echte naam. Via een wedstrijd van Studio Brussel in 2011 belandde ze op de MainStage en mocht ze daar als eerste vrouwelijke techno-dj openen, vandaag zal ze als eerste vrouwelijke techno-dj de MainStage afsluiten.

Charlotte de Witte: 15 en 23/7 op Atmosphere, 30/7 op de MainStage

Lauren Mia: klassieke pianiste recht uit Los Angeles

Volledig scherm Lauren MIA © Getty Images

Klassiek geschoold als pianiste, maar intussen vooral gekend als producer en dj. Lauren Mia uit Los Angeles zingt haar eigen nummers in, die ze de menigte op Tomorrowland zal laten horen. Melodische techno en progressieve house is de kern van deze Amerikaanse.

15/7 op Kara Savi



Mariana Bo: elektronische viool uit Mexico

Volledig scherm MARIANA BO © Youtube

Geen traditionele dj-set van deze Mexicaanse. Mariana Bo groeide op met een viool en combineert nu in haar voornamelijk dubstep en hardstyle-beats zelfs de klassieke klanken van dat instrument. Wie geluk heeft, ziet en hoort Mariana in Boom zelfs live op haar viool spelen terwijl ze aan het deejayen is.

15/7 in The Library

Ida Engberg: dj en klimaatactiviste in één

Volledig scherm IDA ENGBERG © Instagram

Muziek en het klimaat, beide staan op één voor Ida Enberg uit Zweden. 38 jaar en al 15 jaar een superster in haar thuisbasis, nu klaar om over te waaien naar de rest van de wereld op Tomorrowland. Wie terugdenkt aan de zomer van 2007 kan haar zelfs nog kennen. Toen bracht ze ‘Disco Volante’ uit, een single met de IJslandse zangeres Björk, wat een hit bij ons, Nederland en Duitsland werd. Ida speelt niet alleen op Tomorrowland, ze zal ook de eerste Love Tomorrow Conference hosten op 28 juli, volledig in het teken van een beter klimaat.

15 en 29 juli op de Freedom Stage

Nervo: zelfs Dimitri Vegas & Like Mike zijn grote fan

Volledig scherm Nervo eerder dit jaar op Ultra Music Festival in Miami.

Een excentriek geklede tweeling, de zusjes Miriam en Olivia Nervo uit Australië - afgekort Nervo. Al meer dan twaalf jaar aan de bak en intussen rekenen ze Dimitri Vegas & Like Mike en David Guetta tot hun fanbase. In 2009 werkten ze met die laatste man samen aan zijn wereldhit ‘When love takes over’ met Kelly Rowland. Nadien volgden samenwerkingen met Kylie Minogue, The Pussycat Dolls en Miley Cyrus. Geen wonder dat deze tweeling al enkele jaren de MainStage van Tomorrowland kleurt. Liv and Mim zullen naast hun dj-optreden ook de derde Music & Arts School van de Tomorrowland Foundation openen in India, die momenteel gebouwd wordt.

17 en 31/7 op de MainStage , 22/7 op The Library

Jana Vitiligo: klinkt internationaal, maar puur Belgisch

Volledig scherm Jana Vitiligo © Instagram

Nog een debutante op Tomorrowland. Als JANA draait ze al enkele jaren mee in het nachtleven, maar sinds kort ruilde de dertigjarige Vlaamse haar naam in voor Jana Vitiligo. Vernoemd naar haar auto-immuunziekte vitiligo. Ze verborg op het podium haar pigmentvlekken steeds met make-up, maar vandaag staat ze haar vrouwtje in de dj-wereld zonder camouflage. Een rolmodel zijn als vrouwelijke dj met imperfecties, dat wil Jana. Klaar voor haar debuut in Boom volgend weekend.

23/7 op de LEAF BY JBL stage

Neyha: Indisch met een Belgische toets

Volledig scherm Neyha © Instagram

Neyha Tolani woont sinds enkele jaren niet meer in België, maar ons land mag trots zijn dat deze dj en producer uit Mumbai even inwoonster geweest is. Ze verspreidt al jaren deephouse, techno en tech house en reist continu de wereld rond. Van Amsterdam naar Berlijn, Nepal, Colombo en Doha: Neyha stond al op elk festivalpodium. Naast dj is deze vrouw ook de co-oprichter en bazin van een app, Nusik genaamd. Een app die discotheken, cafés en horecazaken per muzikaal genre weergeeft, overal ter wereld.

23/7 op de CORE stage

Lilly Palmer: Duitse Charlotte de Witte

Volledig scherm Lilly Palmer © Instagram

Ze ligt in de lijn van Charlotte de Witte, maar dan in het Duits. Lilly Palmer brengt impulsieve techno en melancholische deephouse. Sinds 2015 aan de bak, en intussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de Duitse underground. Op sociale media is ze minstens even populair met meer dan een miljoen volgers op Instagram. Wie uitgaat op Ibiza heeft haar ongetwijfeld al in één of andere discotheek aan het werk gezien.

17/7 op Atmosphere stage

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.