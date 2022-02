Tomorrowland onthult eerste namen voor 3 dansweekends deze zomer

De laatste drie weekends van juli wordt het recreatiedomein De Schorre omgetoverd tot een feeërieke wereld vol magie, sprookjesachtige decors. We weten nu al dat dj’s Carola, JANA VITILIGO, Mandidextrous, Moore Kismet, Odssey en RayRay erbij zullen zijn deze zomer. Dat zijn de eerste namen die het festival met het publiek gedeeld heeft. “Zij moeten mensen inspireren tot een meer inclusieve, gelijke wereld, waarin we allemaal dezelfde waarden hebben”, klinkt het in een persbericht. Eén van de dj’s is namelijk de Vlaamse Odssey. Hij heeft autisme, maar dat helpt hem net om zijn focus te bewaren en om met nieuwe ideeën te komen.