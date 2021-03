Tomorrowland maakt nieuwe datum wintereditie bekend en viert dat met exclusieve dj-set vanop Alpe d’Huez

In 2019 organiseerde Tomorrowland voor het eerst een wintereditie in het Franse skigebied Alpe d’Huez. Festivalgangers uit meer dan 90 landen zakten af naar daar voor een week feesten en skiën in de bergen. Het hoogste podium bevond zich op maar liefst 3.300 meter hoogte. Een jaar later gooide corona echter roet in het eten: vlak voor de start van het festival moest de organisatie noodgedwongen annuleren. Ook dit jaar zit een tweede editie van Tomorrowland Winter er om dezelfde reden niet in. Maar in 2022 moet het wél weer mogelijk zijn om naar Frankrijk af te reizen, klinkt het bij de organisatie. Daarom trekt het festival van 19 tot 26 maart 2022 opnieuw naar Alpe d’Huez. Met deze data wil Tomorrowland tegemoet komen aan de vele vragen die ze van bezorgde festivalgangers kregen. “Ze lieten ons weten dat ze vorig jaar niet konden gaan, en ook dit jaar weer niet. ‘Komt er nog wel een Tomorrowland Winter?’, vroegen ze zich af", zegt woordvoerder Debby Wilmsen.