Tomorrowland houdt dit weekend digitale editie ‘Around The World’, F1-piloten zullen lezing geven

Middelkerke Middelker­ke haalt nu ook ‘Tien om te Zien’ binnen. “De zomer van de bevrijding stopt niet”

16:26 Nu ook Tien om te Zien eenmalig terug zijn tenten opslaat in Middelkerke, en niet in Blankenberge zoals vroeger, lijkt de kustgemeente wel the place to be aan de kust deze zomer. Daar is burgervader Jean-Marie Dedecker natuurlijk heel gelukkig mee. De kustgemeente haalde deze zomer al heel wat grote concerten binnen. “Alleen Tomorrowland konden we niet binnenhalen. Als ze het gevraagd hadden mochten ze zeker komen, hier was het ook effectief doorgegaan.”