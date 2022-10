Tickets voor Rock Werchter worden dit jaar weer fiks duurder

Goldband knalt Pukkelpop op gang, en excuseert zich achteraf: “Sorry dat we ‘Alles Kapot’ niet brachten”

Rock Werchter, Tomorrowland en nu ook Pukkelpop. De Hagenezen van Goldband kregen in Kiewit de aartsmoeilijke taak om het festivalpubliek wakker te maken, maar slaagden daar zonder al te veel moeite in. En dat zelfs zonder grootste hit ‘Alles Kapot’ op de setlist. “Dat was niet ons beste plan”, klonk het achteraf.

19 augustus