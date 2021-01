Testevenement succesvol in Barcelona: niemand van de 1.047 aanwezigen raakt besmet met coronavirus

“Wat met mijn festival­vou­cher als mijn favoriete artiest niet meer komt?” Vind hier het antwoord op de meest gestelde festival- en concertvra­gen

26 juni Het wordt een stille festivalzomer. De lijst afgelaste en verplaatste evenementen is ellenlang. Een donkerrode streep door de rekening van heel wat organisatoren. Om de sector het hoofd boven water te laten houden, krijgen concertgangers uitzonderlijk vouchers in plaats van hun centen terug. Maar wat als ik volgend jaar nog steeds niet in een vol Sportpaleis durf te staan? Of mijn favoriete artiest waarvoor ik speciaal naar Werchter ging, niet meer op de affiche komt? Test Aankoop beantwoordt de meest prangende festivalvragen.