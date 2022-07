Terug hip: netkousen zijn de nieuwe trend op Tomorrowland

Een dijk van een stem en eerbetoon aan overleden art director: Belgische Charles etaleert wereldklas­se

Drie jaar geleden stond ze nog covers te zingen op het podium van ‘The Voice Belgique’, vandaag pakte Charlotte ‘Charles’ Foret moeiteloos The Barn in. Dat terwijl ze enkele dagen eerder pas wist dat ze op Rock Werchter zou staan. “Ik ben hier als vervangster van Sam Fender, want hij is ziek”, verontschuldigde ze zich aanvankelijk nog. ‘Sam wie?’, klonk het na haar set.

