Team achter Hooverphonic schept duidelijkheid: “Nee, de jurk van Geike is niet gescheurd”

Grootste openlucht­con­cert sinds pandemie: 30.000 mensen wonen optreden bij in Nieuw-Zee­land

14 februari Zonder mondmaskers een concert bijwonen: voor Europeanen lijkt het een verre droom, in Nieuw-Zeeland is het opnieuw normaal. Zaterdag juichten 30.000 fans van rockband Six60 hun idolen toe in het uitverkochte Sky Stadium in Wellington.