Stan Van Samang, Bart Peeters en Selah Sue brengen troostmuziek vanop begraafplaats

Het afgelopen anderhalf jaar moesten we in Vlaanderen afscheid nemen van meer dan 100.000 mensen. Dit gebeurde vaak onder moeilijke omstandigheden: via webcam, zonder knuffel of samenzijn. Daarom steekt Leuven, in samenwerking met vzw Reveil, een hart onder de riem van alle Vlamingen. Het doel is om even stil te staan bij de mensen die we moesten achterlaten.