Rock Werchter organiseert event in kleine bubbels: Balthazar, Arsenal en Equal Idiots bevestigd

Het was even nagelbijten of we nog een festivalzomer gingen krijgen, maar na het Overlegcomité van dinsdag is er eindelijk duidelijkheid. Vanaf 1 juli worden er 2.500 personen toegelaten op een buitenevenement. En dat is goed nieuws voor Rock Werchter.

Het festival vindt dit jaar plaats van 1 juli tot 1 augustus in het Festivalpark onder de noemer ‘WERCHTER PARKLIFE’. Een maand lang kan het publiek vier dagen per week concerten meepikken in een tijdelijke openluchtarena in het Festivalpark. Op donderdag en vrijdag is er steeds een avondconcert. Op zaterdag en zondag zijn er middag- en avondshows. De editie van 2021 zal er dus iets anders uitzien dan we gewoon zijn. Per show kunnen tot 2.500 fans coronaveilig genieten van hun favoriete artiesten. Tickets voor de concerten worden per gezelschap van 4 personen verkocht. In totaal zullen er dus 625 veilige bubbelfeestjes per concert plaatsvinden.