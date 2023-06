Rock Werchter kondigt twee nieuwe party-concepten aan

FestivalsRock Werchter biedt een grote muzikale mix, en daar komen vanaf deze editie ook de enkele feestjes bij. Het festival introduceert twee nieuwe partyconcepten in het festivalpark: The Towers by Jupiler en Casa Bacardi.

The Towers by Jupiler vestigt zich op de North West Walls site, temidden van de street-art kunstinstallatie. De DJ booth zit onder in de hoogste toren verwerkt. In de change-overs van de optredens van de Main Stage weerklinkt de beste partymuziek van ondere andere Jeroen Delodder, Goe vur in den Otto, Soul Shakers en Silver Sisters.

Casa Bacardi, al enkele jaren in kleine vorm present op het festival, groeit door. De gloednieuwe danstent staat achteraan in het Festivalpark, bij de Slope, naast de hoofdingang. De DJ line-up is eclectisch. Van latin beats tot aanstekelijke funk, warme soul en alles daartussen. Bibi Seck, David Vunk, CC:DISCO!, Jarreau Vandal, Willie Wartaal, Faisal, Taylah Elaine zijn maar enkele namen die voor zwoele momenten zorgen in Casa Bacardi op Rock Werchter.

De volledige line-up is vanaf nu beschikbaar in de Rock Werchter-app. Gisteren werd ook het programma van de feestjes in Central Park op The Hive voorgesteld. Kampeerders die op The Hive en The Hive Resort overnachten, krijgen van Studio Brussel een geweldig party-programma gepresenteerd.

Rock Werchter 2023 vindt plaats in het festivalpark in Werchter van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli. Op de affiche staan onder andere Muse, Arctic Monkeys, Mumford & Sons, Red Hot Chili Peppers, Stormzy, Liam Gallagher, Oscar and The Wolf, Queens of the Stone Age, Fred again.., Rosalía, Lil Nas X, Sam Fender, Machine Gun Kelly, Iggy Pop en Editors. Er zijn enkel nog tickets voor donderdag 29 juni beschikbaar via ticketmaster.be.

