Red Hot Chili Peppers op Werchter 2022

Na twee uitgestelde edities is Rock Werchter er volgend jaar opnieuw, in volle en beste vorm, van donderdag 30 juni tot zondag 3 juli 2022. Eerder hadden Pearl Jam, Metallica, Twenty One Pilots en Faith No More hun komst reeds bevestigd. Meer namen worden binnenkort aan de affiche toegevoegd.

Red Hot Chili Peppers zijn een muziekplaneet op zich. Het album ‘Blood Sugar Sex Magik’ voert het viertal in 1991 - dit jaar precies 30 jaar geleden - naar de volwassenheid. ‘Give It Away’ en ‘Under The Bridge’ zorgen voor de eerste wereldroem. ‘Californication’ (1999) – met ‘Scar Tissue’ en ‘Otherside - en ‘By The Way’ (2002) duwen de groep naar het hoogste niveau. Elke passage van Red Hot Chili Peppers in Werchter heeft wel een straf verhaal. Zoals bassist Flea in zijn blote flikker. In 1996 was dat. De groep komt in 2022 op haar allersterkst. Stergitarist John Frusciante is weer aan boord.