‘Puurs by night’ moet zelden zo mooi geweest zijn: België gaat nu ook overstag voor feestconcept uit Ibiza

KIJK. Keinemusik met The Rapture Pt. III van &ME en Black Coffee

Van CORE eind mei tot Voodoo Village begin september: elektronische muziek regeert de festivalzomer. Extrema Outdoor blijft maar groeien, Sunrise Festival explodeert, Werchter ligt nog steeds aan het infuus na de doortocht van Fred Again, Tomorrowland is nogmaals verkozen tot beste festival ter wereld - ongetwijfeld niet alleen door de lezers van ‘DJ Mag’. En trekt straks alweer naar Sao Paulo in Brazilië, om via een ommetje in de Mexicaanse cultlocatie Tulum neer te strijken op Alpe d’Huez. Ook WECANDANCE heeft er twee weekends opzitten. Op Pukkelpop was het heet, maar nergens zo heet als in en rond de Dance Hall of Boiler Room. En van zij die al naar Paradise City of Voodoo Village geweest zijn, hoor je alleen maar hoe fantastisch het daar wel was. ‘Niche boutique’ festivals (what’s in a name) die al zoveel meer zijn dan dat. Maar al zeker niet klein meer.

Volledig scherm Circoloco © Céderic Vandenberghe

Een nichemarkt zoals die laatste twee hoort ook Circoloco aan te boren, maar hoe verklaar je dat een feestconcept eind jaren ‘90 ontstaan op Ibiza en ook op locaties in New York City, Los Angeles, Miami of Tokyo gehouden wordt, 6.000 mensen naar godbetert Puurs trekt? Dubbel zoveel als vorig jaar, toen het event er een eerste keer plaatsvond. Akkoord, het idyllische Fort Liezele biedt een erg mooie locatie. En dubbel akkoord, de line-up was er een om duimen en vingers bij af te likken. Gehoord in de backstage, van iemand die daar druk in de weer was en vandaag op vakantie naar Ibiza trekt om er vanavond neer te strijken in DC10, de nachtclub waar Circoloco wekelijks gehouden wordt. “Ik had veel liever hier al vakantie gehad. Vanavond kan de muziek nooit zó goed worden.”

Volledig scherm Circoloco © Céderic Vandenberghe

Je moet het Labyrinth Productions en Ugur Akkus, de man ook achter Extrema Outdoor, nageven: erg straf dat Keinemusik, het Duitse trio dat de momenteel erg populaire melodic house naar een extra dimensie tilt, op Circoloco zijn enige Belgische doortocht hield dit jaar. Op Tomorrowland was &ME nog goed voor een majestueuze passage, maar om de Berlijner samen met z'n stadsgenoten Adam Port en Rampa te bewonderen, moest je zaterdag in Puurs zijn. De set van het collectief vorig jaar tijdens de iconische zonsopgang op Burning Man, in de woestijn van Nevada, is nu al legendarisch binnen de scene. Euforische en melancholische feelgoodmuziek, met veel oosterse en Afrikaanse invloeden. Drie uur lang speelde Keinemusik ten dans.

Volledig scherm Keinemusik op Circoloco, met van links naar rechts: &ME, Rampa en Adam Port. © ODBS

Volledig scherm Circoloco © ODBS

Om 15u begonnen ze er al aan - ze moesten immers ook 23u in Zweden halen. Met na Keinemusik ook nog de Chileens Zwitsers dj Luciano, veteraan in zijn vak die met menig La Rocca-klassieker uitpakte zoals Arp Impressions van Jan Driver, werd er zo al vroeg op zaterdag met de bezem doorgegaan in Fort Liezele. Meteen vuurwerk. Zo ging Keinemusik steeds meer crescendo, met in het laatste halfuur onder anderen het hemelse The Rapture Pt. III (zie video boven) die &ME samen met Black Coffee uitbracht. Hun mix van Baby Again van Fred Again met Skrillex en Four Tet. Zelfs Ella, Ella L’a van France Gall in een progressive jasje. Om af te sluiten met hun versie van (It Goes Like) Nanana van Peggy Gou, de absolute zomerplaat. Om daarna nog doodleuk een kwartiertje verder te draaien. Die privéjet richting Stockholm kon nog wel even wachten.

En dan moesten de deephouse/techno van het Duitse Âme, de dromerige sound van de Turkse Carlita en de disco-house van het Amsterdamse duo Anotr nog volgen. Op de tonen van Relax My Eyes, de meezinghit van die laatste, werd er zich een weg richting exit gebaand. Puurs by night moet zelden zo mooi geweest zijn.

Volledig scherm Circoloco © Céderic Vandenberghe