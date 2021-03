Pukkelpop geeft hoop niet op: “Als er geen andere problemen opduiken, moet eind augustus haalbaar zijn”

Chokri en co blijven de hoop delen om dat weekend het festival te kunnen organiseren. “We zien dat de vaccinatiecampagne op snelheid komt en als er geen nieuwe mutaties of andere problemen opduiken moet er eind augustus toch iets mogelijk zijn”, zegt woordvoerder Frederik Luyten. Ook hij hoopt net als Bollman op een aantal internationale namen. “Een festival heeft veel voorbereiding nodig. We kunnen snel schakelen, maar niet toveren, en dus werken we aan een affiche, ook met internationale artiesten. Maar we moeten natuurlijk afwachten welke beslissing de regering half of eind maart gaat nemen. We hebben een tijdlijn nodig om mee te werken.”