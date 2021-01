Publiek in opblaasballen geniet van concert The Flaming Lips

De Amerikaanse rockband The Flaming Lips heeft een aantal opmerkelijke optredens gegeven in thuisbasis Oklahoma City. Zowel de concertgangers als de bandleden zaten individueel ingepakt in opblaasbare ballen om eventuele besmetting met het coronavirus te voorkomen.

De groep verbeterde het concept dat ze in oktober 2020 (zie video) voor het eerst uitvoerden. Bezieler ervan is frontman Wayne Coyne (60), die al jaren tijdens concerten in zo’n bubbel over het publiek rolt, iets wat hij destijds ook bij de doortochten op Belgische festivals deed.

Tijdens elke show afgelopen weekend waren er honderd ballen in de zaal waar tot maximaal drie mensen in konden. Volgens Coyne is het concertbezoek in een bal “veiliger dan een bezoek naar de supermarkt”.

De band had ook aan de veiligheid gedacht. Iedere bal was voorzien van een fles water, een handdoek en een ventilator. Ook waren er bordjes met de tekst “ik moet plassen” en “het is te heet hier binnen”. In dat geval schoten medewerkers van de concertzaal te hulp.

Zanger Wayne Cone deelde deze beelden op Instagram

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.