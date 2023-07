Problemen bij set Discobaar A Moeder door de regen: “Wij draaien met plaatjes en die mogen niet nat worden”

Muziek RECENSIE. Oscar and the Wolf op Rock Werchter: glimmend godenkind, te groot voor België

Een buitenaardse kus. Een masker uit duizend diamanten. Max Colombie zoog Werchter in zijn universum en bracht het park tot een kolkend hoogtepunt. Koude rillingen, Cold Fever. Oscar And The Wolf is ons land ontgroeid. Colombie als door de Goden gekust.