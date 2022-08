PORTRET. Hugo Foets, organisator van het afgelaste 100% Retro Festival: "Foets, foetsie. Als je met hem in zee gaat, zie je je centen nooit meer terug”

Zijn artiestenbureau moest de boeken neerleggen, zijn regionaal radionetwerk verdween van de FM-band en met de festivals die hij organiseerde, zoals Yesterdayland en Nostalgie Beach, groef hij de ene put na de andere. Hugo Foets, de organisator van het last minute afgelaste 100% Retro Festival in Bobbejaanland, reed de voorbije jaren een brokkenparcours. “Hij is de enige mens wiens achternaam je kunt vervoegen”, klinkt het in de Vlaamse showbizz. “Foets, foetsie. Als je met hem in zee gaat, zie je je centen nooit meer terug. Hopelijk is dit de laatste put die hij gegraven heeft.”