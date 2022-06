Plastieken poncho’s of zonnebrillen? David Dehenauw voorspelt het weer op Rock Werchter

MuziekMorgen, op 30 juni, is het eindelijk zover: het officiële startschot van Rock Werchter. Na een paar jaar uitstel kunnen de festivalgangers vier dagen lang hun hart weer ophalen op het muzikale walhalla, de wei van Werchter. Maar hoe zit het met het weer? Halen festivalgangers best de poncho’s uit de kast of voorzien ze beter voldoende zonnecrème? We vroegen het aan onze weerman, David Dehenauw.

DONDERDAG - wisselvallig

Het festival begint met een wisselvallige dag op donderdag. “We starten de dag droog, maar later kunnen er wel perioden komen met regen of onweersbuien bij temperaturen rond de 25 graden”, aldus David. Het is voor de bezoekers dan ook geen overbodige luxe om een poncho of regenjas te voorzien. Eerste hulp bij een regenbui? Naar het folk-duo First Aid Kit gaan luisteren in de Barn. Ook popprinses Carly Rae Jepsen en nieuwkomer The Kid LAROI zijn het schuilen in de feesttent meer dan waard.

VRIJDAG - droog en zonnig

Op vrijdag zal het gelukkiger een pak droger worden boven het festivalterrein van Werchter. “Dan wordt het een droge dag met vaak zon en maxima rond de 21 graden”, weet Dehenauw. Vergeet dus zeker geen zonnecrème wanneer je Lewis Capaldi of Bazart staat toe te juichen op de wei. Nood aan wat schaduw? Lous and the Yakuza en Sons spelen ten dans in de tent Klub C. De enige donder van de dag komt ‘s avonds uit de boxen van Metallica - op voorwaarde dat ze niet geveld zijn door het coronavirus.

ZATERDAG - zonnig en warm

Zaterdag wordt een hoogdag voor liefhebbers van bands. Zowel Imagine Dragons, Måneskin, Twenty One Pilots en Nothing but Thieves bestijgen die dag de Main Stage. Dat wordt zweten geblazen en dat komt niet alleen door de - naar alle waarschijnlijkheid halfnaakte - Damiano van Måneskin, want in het weekend voorspelt weerman David “veel zon met temperaturen die schommelen tussen de 23 en 25 graden.” Hij voegt er nog aan toe: “Alleen kunnen er op zaterdag wel tijdelijk wat meer wolkenvelden zijn.”

ZONDAG - zonnig en warm

Ook op zondag wordt het dus lekker warm wanneer je op de wei vertoeft, met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Voor wie het ‘s avonds wat frisjes krijgt zijn er The Killers en The Red Hot Chili Peppers om de temperatuur terug de hoogte in te jagen.

Voor de volledige line-up: klik hier.

