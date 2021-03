Organisator Fire Is Gold verbaasd dat Tomorrowland naar eind augustus verschuift: “Opmerkelijk dat dit zomaar kan”

FestivalsDe kogel is door de kerk: Tomorrowland gaat (voorlopig) nog steeds door, al wordt het festival wel verplaatst naar het laatste weekend van augustus en het eerste van september. Fijn nieuws, al zet organisator Bart Roman - gekend van WECANDANCE en Fire Is Gold - vraagtekens bij die nieuwe data. “Iedereen wil overleven, maar op deze manier wordt het voor de kleinere spelers wel heel moeilijk.”

“Tomorrowland zal, enkel in 2021, verplaatst worden naar 27, 28 en 29 augustus (festival weekend 1) en 3, 4 en 5 september (festival weekend 2).” Met die mededeling kregen de fans van Tomorrowland gisteren een sprankeltje hoop dat ze deze zomer toch nog mogen feesten op bonkende beats in De Schorre in Boom.

Mooi nieuws voor de vele mensen die een ticket kochten, denk je dan. Maar collega-organisator Bart Roman plaatst daar toch vraagtekens bij. “Als het festival effectief op volle capaciteit kan doorgaan, heeft dat volgens mij gevolgen voor de kleinere festivals. Zelf organiseer ik - als alles meezit - op zaterdag 28 augustus Fire Is Gold in Antwerpen. En er zijn dat weekend ook nog andere evenementen. Maar het aantal beschikbare politie-agenten dat per dag kan worden ingezet, is uiteraard niet oneindig.”

Iedereen wil overleven

Of Fire Is Gold al dan niet op 28 augustus kan doorgaan, daarover durft Roman nog geen definitieve uitspraken doen. “Ik wil geloven dat de verplaatsing van Tomorrowland geen impact heeft op mijn evenement, maar ik beschouw het niet als een zekerheid. Ik zou het wel ontzettend jammer vinden als wij moeten opschuiven omdat een groter festival - zonder dat zelfs eerst aan ons te laten weten - plots ‘ons’ weekend kaapt. En dat alles ook nog eens in zo’n snel tijdsbestek. Opmerkelijk. Pas op: ik snap het ergens ook wel. Iedereen vecht voor z’n eigen festival en probeert te overleven.”

