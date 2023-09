“Ons verleden getransformeerd naar iets nieuws”: dj Nico Morano heeft klik met Voodoo Village

Going Out With a Bang . De festivalzomer zit er zo goed als op, maar kent met Voodoo Village in Grimbergen zaterdag en zondag nog een waar hoogtepunt. Niet in het minst voor Nico Morano (42), dj uit Zemst die met zijn vrouwvriendelijke melodische techno steeds meer naam en faam maakt en al hard uitkijkt naar dit weekend. Niet alleen omwille van de zon die straks door de bomen van het bos rond het ‘s Gravenskasteel in Humbeek zal schijnen, ook en vooral omdat de zogenaamde boetiekfestivals helemaal zijn ding zijn. Morano: “Nergens is de passie en authenticiteit groter.”

KIJK. Nico Morano begin juli op Paradise City in Perk

Wanneer we Morano spreken, geniet hij nog na van het voorbije weekend en Elektronik Zoo, als het ware in de tuin van Marco Bailey in Hoelede. Met onder andere ook Mathew Jonson en Steve Rachmad. Morano: “Het was magisch. Ik voelde meteen dat iedereen meteen mee was in mijn verhaal. Voor zo’n avonden doe je het allemaal.”

Nog zo’n avond beleefde de dj/producer begin juli in Perk, waar hij op Paradise City onder Nico Morano & Friends z’n eigen stage mocht hosten. Op het eilandje voor het kasteel van Ribaucourt nodigde hij samen met organisator en selector Gilles De Decker zelf de platendraaiers uit.

“Geweldig om dj’s op die manier een podium te geven en in sommige gevallen ook te lanceren. Kijk naar Joris Biesmans, die in Berlijn zijn weg al had gevonden maar pas op Paradise City voor het Belgische publiek ‘groot’ is geworden. Brina Knauss een paar jaar geleden ook, nu een ware bom. Denis Horvat, &ME (een van de drie leden van het nu erg populaire Duitse Keinemusik dat vorig jaar op Voodoo Village nog grote sier maakte en twee weken geleden in Puurs op Circoloco te zien was, nvdr). Ik hoop het volgende jaar op Emmanuel Satie...”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Al kunnen er ook al bekendere namen staan, maar dan wel dj’s die innoveren en niet teren op hun verleden. Patrice Bäumel bijvoorbeeld, of dit jaar Konstantin Sibold. Een even steengoeie producer als dj. Hij verdiende sowieso het ‘golden hour' tussen 19 en 21u. Want zovelen die zowel goed kunnen producen als draaien zijn er niet, hoor. Ik kan ze letterlijk op één hand tellen.”

Joris Voorn!

“Ja. Of Edu Imbernon.”

Wie?

“Nog niet zo’n bekende dj, maar zoek die maar eens op. Heel leuk. Laat het ons bij die twee houden, omdat ik dat zo’n goeie voorbeelden vind. Voorn maakt masterclass video’s rond wat hij maakt en wat hij brengt, maar wat hij maakt is ook wat hij brengt. Natuurlijk is het geen schande wanneer je als dj niet zo goed bent in het producen. Maar claim het dan ook niet... Geloofwaardigheid is meer dan ooit belangrijk. Mochakk, ken je die?

Niet meteen.

“Wel, ik ook tot voor kort niet. Bij mijn eerste aanblik voelde ik het niet meteen. Tot ik hem bezig hoorde en hij vertelde over zijn passie. Ik was meteen verkocht. Ook de hele hype rond Keinemusik draait daar eigenlijk rond. Met hun organic house met een afrobeat hebben zij zelfs een eigen sound ontwikkeld. Zo puur, zo gemoedelijk ook.”

Als we vragen naar Morano’s grote droom op muzikaal vlak, heeft hij het meteen over de Warung Beach Club.

“In plaats van Napels zien en sterven, zei ik altijd ‘In Warung draaien en sterven’. Een iconische houten club in de Braziliaanse jungle, met geweldig uitzicht op de Atlantische Oceaan. (droog) Alleen is die club begin dit jaar letterlijk in de vlammen opgegaan. Bijzonder pijnlijk.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ach, ik ben niet de man van de grote dromen. Ik ben al 22 jaar met dj’en bezig. De eerste tien jaar als dj Nico in discotheek ‘Illusion’ in Lier. Toen je nog geen achternaam nodig had om je internationaal te differentiëren, toen je daar nog per telefoon aan de haak met vrienden afsprak om 23u en niemand via sms kon afzeggen. Je speelde elke avond voor dezelfde 1.500 mensen en 80% van de muziek die je wekelijks draaide was dezelfde. Ook omdat vinyl zo duur was. Nu is muziek bijna gratis.”

Het moet gezegd: als een van de weinige dj’s van toen heb je de tand des tijds overleefd.

“Daar ben ik wel trots op. Dat is die passie hé. ‘Give good, get good’. Mensen willen nu geregeld iets anders beleven, visueel verrast worden. Daarom vind ik nichefestivals als Paradise City en Voodoo Village zo mooi. Het verleden wordt er getransformeerd naar iets nieuws. Je vindt er niet de namen die overal staan. Wie wat ruimdenkend is, ontdekt er geweldige nieuwe dingen. Anders krijg je toch maar eenheidsworst. En dat heb je al veel te veel in onze huidige maatschappij.”

Win een livegedrukte vinyl van Nico Morano Tip voor zondag op Voodoo Village, wanneer Nico Morano om 16u30 op The Yard ten dans speelt tot 18u30. Hij laat er even voor de start van zijn set honderd vinyl platen live drukken, een extended track van zijn nieuwste plaat Juno Love. Via een scratch & win die je op het festival krijgt kan je zo’n vinyl winnen. Op Voodoo Village is er naast de muziek ook aandacht voor vele indrukwekkende visuele effecten en projecties, net als voor gastronomie. Alleen voor zondag zijn er nog tickets beschikbaar.

Volledig scherm Nico Morano op WECANDANCE © rv