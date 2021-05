Ondanks versoepelingen: Dour Festival zal dit jaar niet plaatsvinden

“Ondanks de grote collectieve inspanningen die we hebben geleverd om onze sector te verdedigen met de hoop dat onze ijver en inzet een positieve verandering voor de zomer van 2021 teweeg zouden brengen, moeten we de feiten onder ogen zien: ook al treedt de culturele sector langzaam uit de schaduw, het Dour Festival zal nog even moeten wachten.” De organisatie geeft aan dat ze klaar waren om opnieuw ‘5 dagen feest en muziek’ te organiseren, maar dat het dus niet mocht zijn.

“We geloofden in de vaccinatiecampagne. Dat gaf ons de hoop dat we in juli 2021 weer allemaal onder de windturbines zouden kunnen samenkomen. Een editie van Dour met 250.000 achter mondmaskers verstopte mensen, een Red Bull Elektropedia Balzaal met van elkaar gescheiden gehouden festivalgangers en tafels zonder toegang tot de bars voor de Last Arena zou immers maar een mislukte poging zijn om zowel jullie, de festivalgangers, als ons, de organisatoren, te laten geloven dat het daar feest zou zijn. Dat is niet ‘het Dour Festival doen’.”