Omdat het kan: 5 redenen om deze zomer elk fatsoen overboord te gooien op Kamping Kitsch Club

Nog nooit van Kamping Kitsch Club gehoord? Dan heb je de laatste tien jaar waarschijnlijk onder een steen geleefd, ergens in de jungle van Borneo. Maar goed. Voor jouw gemak sommen we hieronder vijf redenen op waarom je er dit jaar wél bij moet zijn op 20 augustus. Bestel zo snel als de raps van Rapper Sjors een ticket en kom met eigen ogen (op half zeven of niet) aanschouwen: hier kan én mag alles.

1. ‘t Is een verkleedfeest om écht jezelf te zijn

Wat begon als een uit de hand gelopen grap in een kleine discotheek aan de Belgische kust, groeide in no-time uit tot het grootste verkleedfeest van Europa. Iedereen komt als zijn alter ego, en dat kan eerlijk gezegd al eens lelijk tegenvallen. Of net niet, wie zal het zeggen? We zijn hier niet om te judgen. Het gaat erom dat je je verkleedt als iemand die je anders niet kan tonen en dat zorgt voor een enorme verbondenheid op het festivalterrein! Vergelijk het met carnaval (maar niet dat in Aalst want die zijn echt helemaal loco): één keer per jaar echt het beest in jezelf loslaten, dat kan deugd doen. En daar spelen ze bij Kamping Kitsch Club handig op in. Hier kan en mag alles, maar dan wel binnen de regels van het fatsoen. Zo smijten we uitzonderlijk geen bier naar Pat Krimson en laten we andere vrouwen dan de onze gerust.

2. ‘t Is ne levensstijl

Kamping Kitsch Club bestaat al sinds 2011 en heeft in al die jaren een geweldige en tegelijkertijd redelijk gestoorde ‘gemeenschap’ opgebouwd. Humo deed ooit een interview op het terrein (hun beste interview tot nog toe) en kwam tot de conclusie dat dit een event is voor iedereen. Topjournalistiek want die conclusie was helemaal juist!

Van assistent-proctoloog tot leraar fysica in het derde middelbaar en CEO van Torfs tot tramcontroleur en advocaat: er is niemand die zichzelf niet eens van een andere kant wil laten zien. Kamping Kitsch Club staat voor uitgelaten plezier met een tikje ‘haha wow, ok dan. Die zag ik niet aankomen’. Iedereen is gelijk en dat voelt vandaag bijzonder bevrijdend aan. De online community groeit elk jaar enorm, en er is geen televisiequiz waar er nog geen vraag werd gesteld over Kamping Kitsch Club.

3. ‘t Is het beste dat het internet te bieden heeft

Een team van digitaal getrainde dwergaapjes schuimt het hele jaar door het internet af, behaalt doctoraten in de memes-geleerdheid en contacteert artiesten van allerlei pluimage om een mix te maken van het beste dat in de donkere krochten van het internet te vinden is.

Niet alleen zangers, bands en dj’s bevolken de KKC-podia, er is ook ruimte voor theater, woord en vooral: de gekst mogelijke en vergezochte randanimatie. Zo wordt het WTF-niveau al eens alarmerend hoog, maar ga dat vooral zelf ontdekken. De crème de la crème van de populairste muziekgenres wordt afgewisseld met (gebroken) witte raven, die vaak in diezelfde krochten van dat prachtige internet ontdekt worden. Soms als een tang op een varken, dan weer magisch mooi. Veel van de artiesten dienen zichzelf aan en bekomen zo een plekje op één van de negen podia om daar het beste van zichzelf te geven. The performance van hun en onze lifetime.

4. ‘t Is een pretpark voor volwassenen

Of je nu een vrijgezellenfeest wil vieren, als koppel nog eens volledig uit de pan wil swingen, voor de mooie natuur komt of met een groep vrienden of vriendinnen eens écht naar een pretpark wil voor volwassenen: bij de Kamping Kitschers ben je aan het juiste adres. In je ooghoeken spot je altijd wel iets waarvan je denkt: dit kom ik enkel hier tegen.

Zo zijn er de eetwedstrijden, kermisattracties, Mussel Beach en exotische dansanimatie. Maar ook het publiek verlegt telkens de grenzen van wat een netvlies aankan. Het muzikale aanbod is afgestemd op de noden van de bevolking. Er werd een Spoiler Room gebouwd waar enkel de beste retro en Yves Deruijter de revue passeren, waar je de Zillion van Frankske Verstraeten herbeleeft en waar je ravet op de Bonzai-klassiekers van begin- tot eindbeat. In de Terror Tente kunnen de hakkers onder ons hun hart (of hak) ophalen, in de Slager Tente weerklinken Vlaamse-liedjes-onder-de-douche-zangers. De patsers met veel te dure velgen op hun voiture begeven zich beter meteen naar de Patser Stage. Als aanbidders van de bedenkelijke smaak kon ook Studio Brussel dit jaar niet ontbreken op het festivalterrein. De belofte van Kamping Kitsch Club is duidelijk: hier moet iedereen iets vinden naar zijn, haar of hun ‘smaak’. Opwarmertje nodig? De aftermovie van vorig jaar zegt alles wat moet gezegd worden.

5. ‘t Is een grap met Europese ambitie

Voor de mannen van de Kamping werd al snel duidelijk dat niet enkel in België zotten rondlopen en dat het festival ook over de landsgrenzen bestaansrecht heeft. Vier jaar geleden belandden ze zo in Nederland, waar ze ondertussen ook knotsgekke edities achter de rug hebben. Die Hollanders zijn nog van een ander allooi, zo blijkt. De afgelopen editie trok 7.500 bezoekers naar Eindhoven. In de aftermovie is 90% procent van de beelden gecensureerd, een nieuw record na de 84% van vorige keer. Maar dat terzijde: de ‘sky is the limit’! En zo reiken de tentakels van MC Drummer en zijn gevolg in 2023 tot in Duitsland, waar ze zich nu al aan een compleet onverwachte invasie van gekken mogen verwachten. Met andere woorden: Kamping Kitsch Club is here to stay!

Na al je energiefacturen te hebben betaald en de zoveelste takeawaymaaltijd achter de kiezen te hebben gestoken, is het tijd voor de uitspatting van het jaar. Bestel nu alvast je tickets.