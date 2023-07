Niet slapen vanavond, wél feesten op de camping van Tomorrowland: “We gaan door tot de vroege uurtjes”

De kop is eraf: Compact Disk Dummies knallen Rock Werchter op gang

Het feest op Rock Werchter is losgebarsten. Muziekfans tonen zich in de Vlaams-Brabantse gemeente van hun meest enthousiaste kant. Dankzij en festivaltemperatuur van zo’n 23 graden - én de frisse biertjes - resulteerde dat meteen in een enthousiast welkom voor de Compact Disk Dummies.