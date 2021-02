Nederlandse festival Best Kept Secret schrapt ook editie 2021: “Verplaatsen was niet haalbaar”

"We voelden het al aankomen”, laat festivaldirecteur Maurits Westerik weten. “Je bent op alle scenario’s voorbereid, maar eerlijk is eerlijk: niets is zeker. Best Kept Secret is voor ons heel belangrijk, en dat is ook zo voor onze bezoekers en de bands. Je doet het 100% goed of je doet het niet.” Daarom besluiten de organisatoren om het festival dit jaar niet te laten doorgaan, en niet om te verplaatsen - zoals de meeste andere festivals van plan zijn. “Het was simpelweg niet haalbaar”, zegt Westerik. “Het terrein (op de Beekse Bergen, red.) is niet beschikbaar in die periode, en bovendien moet je dan gaan werken aan een heel nieuw programma. Wij hebben een internationaal programma, met artiesten waarvoor de routing heel belangrijk is. Een artiest uit bijvoorbeeld Canada of Nieuw-Zeeland komt niet voor één show, maar speelt zes, zeven festivals om de tour rendabel te maken. Ik vraag me af of het hele internationale tourverkeer überhaupt op gang gaat komen deze zomer.’