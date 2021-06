Nadat Lokerse Feesten in mum van tijd tickets uitverkocht: heel wat festivals gaan er deze zomer wél voor: “De goesting is te groot”

Mogelijk 16 besmettin­gen tijdens proeffesti­vals in Nederland en 3 bij duel Oranje met Letland

9 april Er zijn mogelijk 16 mensen besmet geraakt met het coronavirus tijdens proeffestivals in Nederland, blijkt uit vrijdag gepresenteerde cijfers. Rondom de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Letland in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zijn drie mogelijke besmettingen vastgesteld. In het voetbalstadion zaten op 27 maart in het kader van de zogenaamde Fieldlab-experimenten liefst 5.000 toeschouwers.