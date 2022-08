Na plotse annulatie 100% Retro Festival: organisatie vraagt bijdrage aan tickethouders, “soort van crowdfunding”

Muziek WECANDANCE: psychedeli­sche trip op het strand van Zeebrugge zonder dat de psychedeli­sche middelen nodig zijn

Music. Food. Fashion. In overvloed, maar daarom niet in die volgorde. Garant voor heel wat vrouwelijke aandacht. En dat op het strand van Zeebrugge. Van WECANDANCE kan je veel zeggen, maar niet dat het geen festival zonder smoel is. In de ongezond ogende overdaad aan elektronische muziekfestivals die maar al te graag op de gouden Tomorrowland-trein springen, is dat al heel wat. Of waarom WECANDANCE een blijvertje is. En Adriatique goud is.

15 augustus