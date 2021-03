Na Best Kept Secret: ook het Spaanse festival Primavera Sound gaat dit jaar niet door

FestivalsEr is de afgelopen weken veel te doen geweest rond de naderende festivalzomer. De Britse festivals Reading en Leeds gaan bijvoorbeeld gewoon door. Het Nederlandse Best Kept Secret, het Franse Hellfest én het Belgische Graspop kondigden dan weer aan dat hun festival dit jaar niet kan plaatsvinden. Een lijst waar we vanaf vandaag nog een naam aan kunnen toevoegen, want het Spaanse festival Primavera Sound kondigde zonet aan dat ze ook hun editie uitstellen naar 2022.

Het Spaanse festival Primavera Sound mocht dit jaar normaal gezien 20 kaarsjes uitblazen, maar de organisatoren kondigden zonet aan dat ze hun editie wegens overmacht uitstellen naar volgend jaar. Aangezien het absoluut nog niet zeker is of er in de komende maanden wel grote evenementen kunnen plaatsvinden, zat de organisatie met de handen in het haar. Door de huidige beperkingen was het verder ook te moeilijk om bepaalde garanties te geven.

Twintigste editie

Wel hebben ze bij Primavera Sound gevochten voor hun twintigste editie. Zo hebben ze geprobeerd om via een klinische studie aan te tonen dat een festival waar bepaalde maatregelen worden genomen niet gekoppeld is aan een stijging van de coronabesmettingen. Ook hebben ze de hele tijd contact gehouden met de autoriteiten in de hoop om zo tot een oplossing te komen. Alleen was het antwoord jammer genoeg negatief.

“De twintigste verjaardag van Primavera Sound verdient een feestje zoals we het gewoon zijn, maar door de huidige situatie is dat deze zomer nog niet mogelijk”, klinkt het nog in een statement. Net zoals vorig jaar wordt de geldigheid van de tickets met een jaar verlengd. Festivalgangers die een terugbetaling wensen, kunnen dit vanaf begin juni aanvragen. De organisatie zal dan meteen ook al het programma voor hun editie van volgend jaar aankondigen.

LEES OOK: