Metalfestival Wacken laat geen fans meer binnen wegens hevige regenval: terrein is één grote modderpoel

KIJK. Zo klonk Like Mike op Tomorrow­land, zonder grote broer Dimitri Vegas

Voor de tweede keer in z’n carrière zonder Dimitri Vegas (41) achter de dj-booth. Geen mainstage en bijhorende uitzinnige toeren. Wél een sterk opgebouwde set, met dezelfde panache gebracht al was het dat hoofdpodium. Like Mike (37) toonde zich in de Crystal Garden wederom een straffe solo-artiest.