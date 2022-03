Met Tomorrowland Winter is de zotte festivalzomer begonnen in de sneeuw: “Twee jaar met champagnefles geschud. Nu knalt de kurk eraf”

Wat wordt dat straks, wanneer na eindelijk terug grote festivals zullen zijn - u weet vast nog wat dat is, zo’n groot podium met een artiest erop en een mensenzee schouder aan schouder deinend? Als Tomorrowland Winter daarvoor de lakmoesproef is, kan je nu al concluderen: het wordt een zotte zomer. “‘Weet je nog vorig jaar’, zeggen we soms. Maar dan beseffen we: het is al drié jaar geleden dat er nog eens zo’n festival was.”