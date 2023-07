Merel en ‘de houten’ Wodan: de opmerkelijkste romance van Tomorowland. “We slapen samen, leven samen, horen samen”

FestivalsZe slaapt met hem, houdt hem warm en beroert dagelijks zijn gevoelige snaren. De meest unieke romance van Tomorrowland weerklonk op het ‘Atmosphere’-podium waar Merel Van Hemelrijck (23) aantrad met ‘Symphony Of Unity’ én haar Wodan. “Wodan is al vijf jaar mijn beste vriend. Dit is niet mijn wereld en ik was nooit eerder op een festival, maar we speelden geen enkele foute noot.” En dat lag - zo verklapt ze- ook een beetje aan het weer.

Een zestigkoppig-orkest. Met ‘dance-classics’ in een klassiek jasje. Dirigent Kevin Houben vertaalde klassiekers als ‘Don’t You Worry Child’ naar zijn orkest en blies rust in de tent. Temidden van al die virtuozen: Merel Van Hemelrijck uit Leuven, studente ‘Cello’ aan het Lemmens-instituut en de jongste muzikante van het gezelschap. Een beetje onwennig in de setting, maar na afloop stralend aan de achterzijde van de tent. “De muziek hier is niet helemaal mijn ding,” klinkt het roodgestifte lippen. “Dimitri Vegas en Like Mike ken ik wel, maar daar stopt het. Tiësto, zeg je? Vooral qua naam.” (grijnst)

Haar wereld ligt elders. Celliste sinds haar acht en sinds haar achtiende onafscheidelijk van ‘Wodan’. De cello die ze toen kreeg. “Bij muzikanten is het niet ongebruikelijk je een instrument een naam te geven," klinkt het. “Daarom koos ik voor Wodan (de oppergod in de Germaanse mythologie, red). Dat vond ik wel bij hem passen. Hij is mijn beste vriend.”

En dat uit zich ook in hun dagelijks leven. Een cello kost al snel tussen 10.000 en 35.000 (en vaak hoger). Maar een cello vereist ook liefde. En die krijgt Wodan volop. “Hij is mijn kostbaarste bezit. En thuis heb ik een apparaatje dat waarschuwt wanneer de luchtvochtigheid of de temperatuur te hard afwijken van de ideale omstandigheden. Want bij te hoge temperaturen ontsemt een instrument.”

Een steeds dreigend risico dat gisteren niet gold. “Om negen uur ‘s ochtends hadden we een soundcheck en bij ons concert was de temperatuur ideaal. We kunnen natuurlijk altijd bijstellen, maar een thermometer die boven de dertig graden stijgt, is nooit prettig voor een muzikant. Dat heeft invloed op de instrumenten en dan weerklinkt er al eens een snel een valse noot. Gelukkig was dat vanddag niet het geval. Wodan deed het uitstekend.”

