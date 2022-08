Liam Gallagher brengt ode aan Kevin De Bruyne op ‘Hear Hear’: “Onze beste spits ooit”

B Jones is de eerste Spaanstali­ge dj op de mainstage van Tomorrow­land: “Fier dat ik als vrouw die eer kreeg”

Ze laat met gemak het publiek dansen in de meest hippe clubs van Ibiza, en is een onvervalste superster in de Spaanstalige dancecultuur. Dat B Jones ooit op Tomorrowland zou staan, was slechts een kwestie van tijd. Dat ze in 2022 als allereerste Spaanstalige DJ de mainstage mocht plat spelen had ze dan weer niet verwacht. “Doorgaans zijn het mannen die voor zo’n debuut gevraagd worden. Ik ben hét bewijs dat het ook anders kan.”

30 juli