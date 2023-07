KIJK. Britse festivalgangers gaan kletsnat uit de bol op klassieke muziek

Tomorrow­land Winter op Alpe d’Huez zit erop, 22.000 festival­gan­gers palmden legendari­sche ‘wielerberg’ in

Een mythisch skidorp in de Franse Alpen komt weer tot rust. Zes dagen lang vierden in en op Alpe d’Huez 22.000 extravagante die-hards uit 90 verschillende landen er hoogtij tijdens Tomorrowland Winter. Die was aan zijn derde editie toe. En het wordt alles behalve de laatste. Waarom ‘de Alp’, die in wielerkringen bekend staat als ‘Nederlandse berg’ na de vele oranje ritzeges in de Tour de France, dankzij een organisatorisch huzarenstuk stilaan een Belgische wordt.