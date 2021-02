Kan 60 miljoen euro overheidssteun festivalzomer redden? “Als ze hun festivalwei niet mogen uitverkopen, zullen sommigen er gewoon niet aan beginnen”

Het is stilaan vijf voor twaalf in de festivalsector. Meer dan 280 organisatoren willen ons deze zomer graag opnieuw aan het dansen brengen en moeten de komende weken hun bestellingen plaatsen voor podia en voor licht- en geluidsmateriaal. Ze moeten in veel gevallen ook artiesten definitief vastleggen en ze moeten op zoek naar personeel. “Dat is moeilijk als je nog niet zeker weet wat in de zomer toegelaten zal zijn”, zegt Katrien Vermeire, woordvoerder van belangengroep Sound of Silence. “Zullen we opnieuw innovatief uit de hoek moeten komen met virtuele evenementen of bubbels? Of kunnen we ‘normaal’ openen? Voorlopig hebben we daar het raden naar en dat zorgt voor onrust.”