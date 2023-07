IN BEELD. Zo genieten VIP’s van Werchter: privé-catering, cocktails en niet aanschuiven voor het toilet, voor 380 per dag

Grace Jones (75) doet monden openvallen op Live Is Li­ve-festival: “Zelfs toen stekker werd uitgetrok­ken, ging ze door”

Ze begon een halfuur te laat, leek allesbehalve nuchter en bleef gek genoeg nog een eind zingen toen de organisatie de stekker al uit het stopcontact had getrokken. Maar toch: de doortocht van Grace Jones zondagavond op het Live Is Live Festival in Antwerpen, liet niemand onberoerd. “Dit was geen concert, dit was een belévenis. En dat voor iemand van 75: chapeau.”