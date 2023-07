IN BEELD. Een pintje of een pakje friet: ook BV’s genieten op z’n oer-Vlaams van Werchter

Naakt is het nieuwe zwart op Graspop: “Mannen lopen toch ook in hun bloot bovenlijf rond? Ik heb het óók warm”

Bloot was het nieuwe zwart, op Graspop. Door de hitte liepen sommige festivalgangers rond in enkel een slip, of met doorschijnend topje. “Mijn lichaam mag gezien worden”, vond de één. De ander: “Ik zou liefst topless gaan, want ik ben non-binair, maar is alles wel toegelaten?” Het antwoord op die vraag kent cultuursocioloog Walter Weyns (UAntwerpen).