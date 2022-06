IN BEELD. Daar zijn de koelboxen vol bier, daar zijn de tenten: grote volksverhuis naar Werchter is begonnen

FestivalsDe echte aftrap volgt morgen pas, maar het feest op de weide van Werchter is nu al losgebarsten. Muziekfans trokken vandaag al in groten getale naar de camping naast het festivalterrein. Koelboxen, bier en zonnecrème in de aanslag. En de tentjes natuurlijk.