Het lange wachten maakt festivals dit jaar dubbel zo gegeerd, zelfs al zijn er bubbeltafels en coronatesten

Pinkpop uitgesteld naar 2022: "Amerikaan­se acts willen nog niet op tournee"

30 maart De 51ste editie van het Nederlandse festival Pinkpop zal ook dit jaar niet plaatsvinden. Dat laat de organisatie weten in een statement. Doordat grote acts hun deelname aan het festival annuleerden, zal Pinkpop pas weer in 2022 plaatsvinden. Pearl Jam is al bevestigd als headliner.